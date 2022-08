Atención, hinchas de Millonarios: cambios en programación de Liga

La Liga BetPlay Dimayor avanza, buscando a los clubes que disputarán los cuadrangulares semifinales, para definir el campeón del segundo semestre. Sin embargo, el calendario sufrirá algunos cambios, debido a ciertos eventos que se realizarán en algunas ciudades.



En el caso de Millonarios, deberá aplazar algunos de sus compromisos, pues el estadio El Campín será el escenario de varios conciertos en septiembre y octubre. Otros clubes que tendrán que modificar su calendario, son Medellín, Pereira, Pasto, Jaguares y Bucaramanga.



Nos permitimos informar las modificaciones en la programación de las fechas 10, 12,16 y 17 en la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2022. Todos los detalles en el link 👇https://t.co/gAOaKUhlWf pic.twitter.com/SZtmsbgSn3 — DIMAYOR (@Dimayor) August 23, 2022

Esta es la reprogramación realizada por la Dimayor, para las jornadas 10, 12, 16 y 17.



LIGA BetPlay DIMAYOR II-2022

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 10



5 de septiembre

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



FECHA 12



26 de octubre

Millonarios FC vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



FECHA 16



19 de octubre

Millonarios FC vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



FECHA 17



19 de octubre

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+