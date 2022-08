Teófilo siendo Teófilo: 'nunca me he ido a la B ni me voy a ir'

Teófilo Gutiérrez se ha recuperado satisfactoriamente del golpe que sufrió en la cabeza, en un choque con el arquero José Luis Chunga, y solo espera el momento de volver a la cancha a darle una mano a su equipo, que es último de la Liga Betplay.

Deportivo Cali lo está extrañando ahora que la situación se ha vuelto cada vez más difícil y que el técnico Mayer Candelo no logra enderezar el rumbo.



"Es parte del juego, hay que saber ganar y perder, es parte del juego, son muchas situaciones: se desarmó el equipo, hubo cambio de entrenador, nuevos jugadores y el club no está muy bien. No sé cómo explicarlo, pero lo único que sé es que siempre trabajo para ganar y ayudar a mis compañeros a ser mejores, para que el entrenador crezca y que la hinchada disfrute del juego, en esta circunstancias, el hincha rebelde que quiere ver al Cali y que apoye, todos los equipos pasan por esos altibajos", dijo en charla con el VBar de Caracol.



Y muy a su estilo dejó una indirecta al rival de patio: "Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la b, ni me voy a ir, porque tengo criterio y trabajo para ser el mejor. es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera para disfrutar" señaló.



Ese riesgo del descenso le resulta molesto: "hay ‘bobitos’ que hablan por un micrófono y muchos mencionan lo de la B y nunca patearon una pelota. No tienen criterio para decir eso, no saben, cuando un equipo se va a la B, o no sé si es políticamente que lo dicen. El Cali está para grandes cosas, vamos a sacar esto a flote", añadió.



Respecto de su relación con el técnico Mayer Candelo, zanjó toda discusión: "Como siempre, como todos los entrenadores, siempre me la llevo bien con todos. Fue un tema particular de los dos, lo entendimos y creo que es una enseñanza. El jugador de fútbol no solo patea una pelota, es lo emocional, lo familiar, que ya después lo entiende el entrenador, el compañero, siempre está el profesionalismo el líder siempre contribuye. Es un técnico que va paso a paso, por buen camino, hay que ayudarlo, pero lo más importante es el equipo, que lleva a conseguir grandes cosas, con mucho respeto, entender el momento y manejar las cosas".