Teófilo Gutiérrez despidió el 2022: el mensaje para el Deportivo Cali

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio ha dejado de ser jugador del Deportivo Cali, equipo con el que quedó campeón en el segundo semestre de 2021. Hace un año exacto, el capitán del cuadro azucarero, que se ganó el cariño y la confianza del cuerpo técnico en la cabeza de Rafael Dudamel de liderar el barco caleño, logró alzar el único título que consiguió en la institución.



El posible regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla, equipo de sus amores se podrían consolidar y concretar muy pronto y el atacante podría regresar a tierras atlanticenses, no solo a regresar a casa, sino volver a vestirse de rojiblanco.

Tras confirmarse su adiós del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez por ahora está como agente libre y podría firmar con cualquier equipo que demuestre su interés. El artillero, en sus redes sociales despidió el 2022 que estuvo lleno de una gran crisis deportiva con el cuadro azucarero y de malos resultados que incendiaron las puertas de los directivos, de los hinchas por la tarde recordada contra el Cortuluá en el Doce de Octubre que terminó en una gran trifulca en la que Teo se vio envuelto y quieto aceptando las patadas de los seguidores.



Podría ser un año para el olvido para Teófilo Gutiérrez, pero el delantero, que recibió el cariño de la institución se despidió del 2022 esperando un mejor comienzo de año, y como si fuera poco, mostró el agradecimiento que siempre tuvo para el Deportivo Cali. Con un corto mensaje de "gracias a Dios por este 2022 🙏⚽️", colgó una imagen con una dedicatoria al club.



Teófilo Gutiérrez subió la imagen con una especial dedicatoria, "hay cosas en la vida que aunque sean buenas, deben llegar a su final... es por eso que hoy me despido de un club que, junto a su hinchada me acogió de la mejor manera, por lo cual, siempre estaré muy agradecido".



Continuó relatando, "conservaré por siempre las grandes experiencias, la satisfacción de haber quedado campeón con este equipo y sobre todo, la dicha de hacer parte de su historia". Y finalizó con lo siguiente, "me voy lleno de agradecimiento con el cuerpo técnico, con la hinchada y con la ciudad de Cali que me hizo sentir siempre como en casa. Solo queda decir... ¡Gracias!". Así finalizó la historia de Teófilo Gutiérrez con el conjunto azucarero.