‘Fui a comprar unas gafitas’: Teo tras perder el vuelo a Barranquilla

El delantero Teófilo Gutiérrez siempre es protagonista, dentro o fuera de la cancha. Los últimos días ha estado en ‘el ojo del huracán’ por algunos de sus comportamientos, la expulsión hace una semana contra Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot y horas más tarde por quedarse del vuelo rumbo a Barranquilla. El atacante habló y confesó las razones por las cuales se quedó del avión.

En la cadena televisiva ESPN el delantero aseguró: “Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego”, puntualizó.



El atacante del Junior aseguró que aunque algunos conocidos suyos le ofrecieran hospedaje, él decidió comprar otro tiquete y llegar a Barranquilla: “Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo”, relató.



Un hecho que genera controversia sumado a la suspensión de dos fechas por “conducta violenta” tras el juego contra Nacional, al ex atacante de la Selección Colombia le resta una fecha de sanción, la cual cumplirá contra el Deportes Tolima.





