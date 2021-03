Las confesiones de 'Teo': James, Selección Colombia y arrepentimientos

Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior de Barranquilla, estará ausente en la Liga por dos fechas, luego de que la Dimayor le comunicara la sanción pertinente tras agredir a Jarlan Barrera en el partido que Nacional derrotó por la mínima diferencia al cuadro tiburón.

El artillero, de 35 años, se mostró arrepentido por lo sucedido en el juego correspondiente a la fecha 12 de la Liga, pues es consciente que perjudicó a su equipo cuando ya tenían la ventaja de tener un hombre más en la cancha.



Justamente, en medio de la sanción que le impide participar de los encuentros contra Pereira y Tolima, el atacante habló con varios medios y, en una charla con ESPN Radio, dio su opinión sobre diferentes temas de actualidad, como el momento que vive James Rodríguez, la actualidad de la Selección Colombia, uno de sus mayores arrepentimientos y hasta la explicación del vuelo que perdió en Medellín.

James y la Selección Colombia

"Tienen que juntarse los que son, no podemos poner a James a correr... toca ponerlo a que juegue con la pelota, que disfrute. Ha perdido la alegría”, dijo.



Y añadió: "(Reinaldo Rueda) Me alegra que esté ahí, se lo ha ganado, ha adquirido una responsabilidad con la Selección y gracias a Dios está ahí. Que escoja a los mejores, como lo ha venido haciendo".

Mayor arrepentimiento

"Yo creo que fue el episodio en Racing. Me equivoqué. Ese me marcó, pero más que todo me dolió porque estaba el 'Coco' Basile, un gran entrenador y un gran tipo. Un tipo que estuvo en la Copa de Mundo, que dirigió a Argentina y más en Racing que me recibieron como en casa".

Explicación vuelo Medellín-Barranquilla

Por último, el delantero explicó por qué lo dejó el vuelo en Medellín, asegurando que fue por un despiste suyo, pero que no tuvo mayor complicación: “Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo (risas)", finalizó.