'Teo' no se esconde: habló de la agresión a Jarlan en Nacional-Junior

Teófilo Gutiérrez recibió dos fechas de sanción y una multa de $393.692 pesos, por agredir a Jarlan Barrera en el duelo entre Nacional y Junior, correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay, el cual se disputó el pasado 14 de marzo en el Atanasio Girardot.

El partido que dejó como vencedor al conjunto verdolaga (1-0), tuvo una gran polémica en el segundo tiempo, luego de que Teo dejara a su equipo con 10 hombres, después de agredir a Jarlan Barrera en una jugada sin balón, en medio de un tumulto por la expulsión del defensor verdolaga, Yerson Mosquera.



Tras la polémica, el artillero de la Chinita habló con El Heraldo y se refirió a la situación que lo dejó en el ojo del huracán, manifestando estar arrepentido con lo sucedido y asegurando que son acciones que se quedan dentro de la cancha.



"En ese momento estaba triste por la injusticia que nos anularan un gol legítimo, creo que ahí cambió todo, eso marcó el partido porque veníamos jugando excelente en todo sentido. Es difícil ver que la injusticia está ahí, pero bueno, siempre voy a dar la vida por este equipo, por estos colores y a tratar de darle mucha alegría a la gente. Creo que hay que pasar la página y ya la pasamos, el otro día hicimos un partido muy bueno y a la gente le gustó el buen fútbol".



Y añadió: "Son momentos en los que uno tiene que sentar precedente, saber del error que cometí. En ese momento el equipo lo entendió, los compañeros entendieron, y son circunstancias de la vida que pasan, hay que levantar cabeza, como siempre". precisó.



Sobre su relación con Jarlan Barrera, Gutiérrez no quiso entrar en detalles, pero afirmó de defender a muerte la camiseta del conjunto barranquillero.



"Yo defiendo la camiseta que siempre tengo puesta. La verdad que en ese momento me dolió lo que pasó ahí, no quiero decirlo porque eso queda en la cancha, pero yo amo estos colores y sé lo que significan para mí y para el hincha de Junior".



"Eso hay que dejarlo ahí, son cosas del fútbol, me molesta a veces eso que pasa, pero bueno, son cosas de la vida y de cada persona. Reaccioné de esa manera porque amo estos colores", finalizó.