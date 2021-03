¿Quién desciende? Calendario de Chicó y Pereira: buscan la salvación

La lucha por el descenso está completamente imperdible. Hace un par de jornadas, los directamente implicados, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, no se sacaron ventajas en el Hernán Ramírez Villegas y pusieron al rojo vivo su disputa por salvar la categoría.



En la fecha anterior (13), Chicó descansó y Pereira no aprovechó; ahora, en la 14, Pereira descansó y Chicó sumó puntos valiosos. Actualmente, y por primera vez en lo que va del campeonato, los boyacenses no están en zona roja.

Con la cómoda victoria por 3-0 contra Envigado, los de Tunja llegaron a 103 unidades en la tabla del descenso y le sacan una mínima ventaja a los matecañas (102). Ahora bien, un empate beneficiaría al Pereira por diferencia de gol (-72 vs -81).



La Liga BetPlay 2021 entró en su recta final y ambas escuadras tendrán cinco finales para salvarse del regreso al Torneo de la B. Recordemos que este año solo un equipo descenderá.

​

¿Cómo es el calendario del Chicó?



27 de marzo - Once Caldas (V)

1 de abril - Alianza Petrolera (L)

4 de abril - Deportivo Pasto (L)

11 de abril - Águilas Doradas (V)

18 de abril - Jaguares de Córdoba (L)



¿Cómo es el calendario del Pereira?



28 de marzo - Equidad (L)

2 de abril - Santa Fe (V)

6 de abril - Independiente Medellín (L)

11 de abril - Envigado (V)

18 de abril - Deportivo Pasto (L)