Duelo de seis puntos: Boyacá Chicó se inspiró y goleó a Envigado

Boyacá Chicó ganó (3-0) en su patio con goles de Balanta, Tapia y Moreno, y llegó a 11 puntos en la Liga Betplay 2021-I, lo que le permitió escalar dos posiciones en la tabla. Tercer triunfo del año para los ajedrezados: todos en Tunja.



Sin embargo, lo más importante para los boyacenses es que sumaron pensando en el descenso. Le sacaron un punto a Deportivo Pereira (que no tiene acción esta jornada), dejándolo en el último lugar. Chicó sigue en zona de peligro pero quedó a 11 de Jaguares, que de momento respira tranquilo.

Las primeras acciones del partido fueron tímidos remates al arco que se fueron desviados o que acabaron en poder de los porteros. Entre los más importantes se dio una acción para Boyacá Chicó, que terminó en remate desviado de Sebastián Tamara. El '10' de los naranjas, Yeison Guzmán, buscó de tiro libre pero Pablo Mina le negó la posibilidad.



A los 39 minutos, después de una acción ofensiva que terminó en un rebote cazado en el área, Nelino Tapia fue derribado por el defensor Yefferson Rodallega y el juez central no dudó en sancionar penalti. El encargado de convertir el 1-0 desde los 11 pasos fue Geimer Balanta, quien sacó un soberbio remate pegado al palo derecho, que engañó por completo al arquero Felipe Parra.



En el complemento, Chicó mostró más en materia ofensiva y se metió al área, en un par de ocasiones, con Balanta (autor del gol). Envigado se dedicó a esperar e intentar de contragolpe.



Una de las acciones fue una jugada con tinte de polémica, luego que el jugador cayera en el área. Chicó pidió penalti, pero el central no "compró" la acción y decidió darle continuidad al juego.



Al partido le quedarían más emociones. A los 69 minutos, Nelino Tapia convirtió el segundo tras una acción a balón parado. Una pelota larga que llegó a los pies del atacante, quien apareció completamente solo para definir a placer. A los 77', Brayan Moreno concretaría el 3-0, después de un rebote en el área. Centro desde sector derecho, cabezazo y pelota que se estrelló en un defensor. Ahí fue cuando apareció el delantero para mandarla al fondo.



Boyacá Chicó, que descansó en la fecha anterior, no ganaba desde la fecha 11 cuando superó (2-1) a Deportes Tolima, también en Tunja. La primera victoria había sido en la jornada 8, cuando superaron en La Independencia a Junior.



El equipo que dirige Mario García tendrá de aquí en adelante duelos directos por esquivar el descenso a mitad de año. Jugará con Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Jaguares.