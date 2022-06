Tabla de posiciones de cuadrangulares: así avanza la cuarta jornada

Momento de definición de la Liga BetPlay en Colombia. Llegó la cuarta jornada, con la expectativa de empezar a vislumbrar qué equipos tomarán la ventaja y se acercarán al cupo a la gran fial. Los partidos de esta fecha se estarán disputando entre el miércoles 8 y jueves 9 de junio.



Todo empezará en Bogotá, con el grupo A. La jornada terminará en Medellín, en el duelo del poderoso contra Envigado.



Liga BetPlay 2022

Fecha 4 cuadrangulares

Grupo A



Miércoles 8 de junio



Junior vs Millonarios

6:15 p.m.



Bucaramanga vs Nacional

8:15 p.m.



Jueves 9 de junio

Grupo B



Equidad vs Tolima

6:15 p.m.



Medellín vs Envigado

8:15 p.m.



Tablas de posiciones

Grupo A



1. Nacional 5 pts

2. Millonarios 4 pts

3. Junior 4 pts

4. Bucaramanga 3 ts



Grupo B



1. Tolima 7 pts

2. Medellín 5 pts

3. Equidad 3 pts

4. Envigado 1 pt