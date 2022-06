Canterano de Millonarios no iría más con el equipo: negoció su salida

Los cuadrangulares finales del fútbol colombiano avanzan, mientras los equipos que fueron eliminados piensan en la conformación de sus respectivas plantillas para el segundo semestre del año.



Uno de los clubes que pasa por ambas situaciones es Millonarios, que está enfocado en su crucial duelo frente a Junior de Barranquilla y se encuentra pendiente de la situación contractual de su nómina.

Justamente en las últimas horas hizo eco a situación de uno de los canteranos del equipo, quien por cierto dejó la institución (en condición de préstamo) buscando mayor regularidad.



El periodista Henry Jiménez informó a través de redes sociales que Juan Camilo Salazar habría negociado con el cuadro embajador su libertad contractual, tras jugar los últimos dos semestres en Águilas Doradas.



“El mediocampista, Juan Camilo Salazar(24) llegó a un acuerdo con @MillosFCoficial para quedar como agente libre a partir de la fecha. Su más reciente equipo fue @AguilasDoradas. Tiene varias opciones interesantes fuera del país”, escribió en Twitter.



Vale recordar que el jugador surgido de las divisiones menores albiazules fue cedido al elenco antioqueño en julio del 2021. En ese lapso disputó 32 partidos entre Liga y Copa, marcó tres goles y dio una asistencia.



La institución comandada por Leonel Álvarez decidió finalmente no quedarse con sus servicios y en dicho sentido debe regresar a Millos, dueño de sus derechos. Ahora bien, como informó el ‘Bocha’ Jiménez, Salazar no se pondría nuevamente bajo las órdenes de Alberto Gamero.



En caso de concretar su pase con algún club foráneo, sería esa entonces su segunda experiencia fuera de Colombia. La primera se dio en 2019 cuando estuvo por seis meses en San Lorenzo, pero la transferencia (que sobrepasaba el millón de dólares) no se completó por problemas con los pagos de parte del cuadro argentino.