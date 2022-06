Nacional y Tolima sueñan: ¿de líderes en primera vuelta a finalistas?

A partir de este miércoles inicia la segunda vuelta en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2022-I. Se avecinan tres jornadas de infarto para definir a los finalistas y posterior a ello conocer al campeón del primer semestre.



Por lo pronto, Atlético Nacional en el Grupo A y Deportes Tolima en el Grupo B parten con ventaja, teniendo en cuenta que ambos lideran su respectiva zona. Su misión es mantener la regularidad para conseguir el primer objetivo rumbo a la estrella de mitad de año.



Ahora bien, ¿liderar en primera vuelta normalmente desencadena en ser finalista?

En el 2021-II, por ejemplo, los finalistas fueron Tolima y Deportivo Cali, y ambos lideraron al término de la primera vuelta. Sí sirvió. Contrario a lo anterior, durante el 2019-II, Junior de Barranquilla y América de Cali llegaron a la gran final, pero el tiburón cerró sus primeros tres duelos del cuadrangular siendo tercero. Memorable remontada.



Del 2012 hasta la actualidad, ocho semestres del fútbol colombiano se definieron a través de los cuadrangulares finales. En cinco de ellos, alguno de los dos finalistas no fue líder de su grupo disputada la primera vuelta; en los tres restantes, los primeros terminaron luchando por la estrella.



En cuanto al lote de los que "remontaron" están el ya mencionado Junior vs América de hace tres años y los siguientes:



Final 2019-I - Deportivo Pasto vs Junior: El cuadro rojiblanco era segundo disputados tres partidos. Estaba detrás del Tolima.

Final 2013-II - Nacional vs Cali: El cuadro verdolaga era segundo detrás del Junior.

Final 2013-I - Santa Fe vs Nacional: nuevamente el verde paisa venía de atrás, en esta oportunidad era tercero tras Tolima y Pasto.

Final 2012-II - Millonarios vs Medellín: ninguno era líder, ambos venían terceros. El azul debajo de Junior y Pasto, el poderoso de Equidad e Itagüí.



Por otro lado, los que se mantuvieron firmes en punta, además de la ya mencionado final Tolima vs Cali, fueron:



Final 2014-II - Santa Fe vs Medellín

Final 2012-I - Pasto vs Santa Fe