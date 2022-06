¿Qué hacer con Gamero tras eliminación de Millonarios? Lectores opinan

Millonarios sigue procesando su eliminación de la Liga Betplay, pues este miércoles, contra Bucaramanga, no tendrá opción matemática de ser finalista, principal objetivo de la actual campaña.

Aunque la palabra 'fracaso' ronda y el técnico Alberto Gamero se molesta al calificar ese concepto de erróneo, "porque fracasa el que no intenta y nosotros lo intentamos", hay que saber que, después de dos años en el cargo, la expectativa volvió a superar la realidad.



Por eso FUTBOLRED consultó a los lectores, para saber si esta decepción por no coronar con un título el progreso de la final del año pasado, es necesariamente el final del ciclo del samario al frente de los azules.



La sorpresa del sondeo fue clara: por primera vez, la primera opción no es 'la cabeza del técnico' para aliviar la tristeza. A la pregunta de si debe mantenerse el actual proceso, el 52 por ciento de los consultados opinó que Gamero debe quedarse "pero con directivos más ambiciosos para armar la nómina".



La segunda opción más votada por los lectores, con un 20 por ciento, fue a esa continuidad: "Sí (que siga), los resultados no son malos, ya vendrán los títulos". Eso significa que, sumadas las dos opciones por la permanencia del entrenador, su favorabilidad supera el 70 por ciento.



Dos opciones por la No continuidad de Gamero tuvieron cada una el 13 por ciento de votos, que sumados llegan al 26 por ciento: los lectores eligieron opciones relacionadas con que ya fue suficiente un ciclo de dos años y que este trabajo hecho con la cantera ya es su tope.



De esta manera, la permanencia del técnico de Millonarios parece tener amplio respaldo. Sobre eso se espera que ahora exija los refuerzos que se necesitan para que en este segundo semestre pueda redondear una primera fase de la Liga impecable, que terminó mal en los cuadrangulares.