Así sedujo Millonarios a Ruiz: detalles, pretendientes y una molestia

Parece mentira que un goleador como Luis Carlos Ruiz haya estado disponible en el mercado, así nada más, sin mayor oposición. Y lo estaba. Y Millonarios se avivó y se quedó con él ahora, en su renacer futbolístico.

El gran lunar del equipo en los cuadrangulares fue la falta de un goleador certificado que coronara todas las opciones de gol que generan los dirigidos por Alberto Gamero.



Es un alivio saber que quien llega ha sido dos veces campeón de la Liga, que ya en 2013 fue máximo artillero con Junior (16 goles), y que hoy, con un equipo más modesto como Cortuluá, es el segundo artillero de la Liga con 11 celebraciones, solo una menos que Dayro Moreno (Bucaramanga).



Lo curioso es que estuviera libre y al indagar se entendió mejor su situación: después de una delicada lesión, se quedó sin equipo al salir de Junior y solo en septiembre logró firmar un contrato con Cortuluá, que apostó por él sobre un salario alto para el promedio de la nómina y hasta último momento estuvo seguro de su renovación.



Pero no fue así. La gran campaña que firmó este semestre lo puso de nuevo en el radar y él escuchó ofertas de al menos tres equipos: Pasto, Águilas y Once Caldas, este último, el equipo que más avanzó y hasta le habría enviado un precontrato. Pero fue Millonarios, con su historia y una oferta económica atractiva, no solo por el salario base sino por las atractivas bonificaciones en función de objetivos cumplido, el que se quedó con él.



Vale decir que Ruiz hizo el trámite que le correspondía y fue presentar una carta hace un mes ante el equipo del Valle confirmando que no seguiría, lo que en realidad suele ser un formalismo que no evita las negociaciones futuras. Eso explica que el jugador, hasta este lunes cuando fue presentado en el equipo de Bogotá, hubiera estado entrenando con Cortuluá. Justamente ha sido apenas hace unas horas que ha presentado su renuncia irrevocable.



De esta manera se aseguró Millonarios un delantero que, si bien ya va por los 35 años, puede repetir la historia de un Fernando Uribe que llegó también con sus 33 años ya cumplidos pero acabó siendo artillero del campeonato. Es también una estrategia exitosa de fichar jugadores libres para evitar gestiones de traspaso (así llegó Álvaro Montero desde Tolima), con comprobada eficacia y salarios considerables. ¿Funcionará la apuesta? El jugador llegará el 23 a la concentración de Gamero. Entonces se sabrá el resultado final.