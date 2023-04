¿Otro hijo pródigo en Santa Fe? Ex campeón de Sudamericana pide pista

Se formó en la cantera cardenal y fue campeón de Liga en 2014 y 2016, de la Sudamericana 2015, de la Suruga Bank 2016 y de las Superligas 2015 y 2017.

La historia respalda el anhelo de un santafereño de corazón, que ahora está por fuera de la carpeta pero que pide pista para un posible regreso.



Sebastián Salazar, hoy jugador del Bogotá FC, pidió una oportunidad para que se pueda revivir con él la experiencia que antes se tuvo con Wilson Morelo o Luis Manuel Seijas.



En charla con Caracol Radio, el jugador, de 27 años, dijo que pudo ir al Marítimo de Portugal, pero "lastimosamente la lesión derrumbó todo, me hizo parar y mover ciertas cosas que ahí no cuadraban".



Pasó por Jaguares y Goiás (de Brasil) y volvió a jugar en Bogotá FC tras casi un año de recuperación de su lesión: "hubo ansiedad, nerviosismo, porque un año sin jugar se siente, es como volver a debutar, pero gracias a Dios me sentí bien", dijo.



Ahora espera retomar su ritmo de competencia en el Torneo, llegar a cuadrangulares y apuntar al regreso a la casa cardenal: "Quiero experimentar un poquito más afuera y quiero regresar a Santa Fe a lograr cosas grandes otra vez, pero con un poquito más de cancha y más experiencia", concluyó.