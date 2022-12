El mensaje de jugador de Atlético Nacional que se va para la MLS

Sigue movido el entorno de Atlético Nacional, jugadores que salen, otros que llegan y un ambiente complejo por el precio de los abonos y la inconformidad de los hinchas. Este martes 20 de diciembre, el arquero antioqueño Sebastián Guerra anunció su salida de Atlético Nacional, club con el que pasó por divisiones menores y debutó en ese recordado partido contra América en 2020.

“Al club de mis amores llegué siendo un niño. Lo asumí dándolo todo: con pasión, con el mayor esfuerzo, con ilusión, con determinación, con gozo unas veces y con mucha frustración algunas otras. También con gallardía y con lágrimas, pues razón tenían cuando me dijeron que no sería fácil. Después de casi la mitad de mi vida, tomaré un nuevo rumbo, con un deseo inmenso de continuar trabajando por mis sueños y con infinita gratitud”, indicó Guerra en su cuenta de Twitter @SebGuerra01



Además, el golero que tendría todo acordado para jugar en la MLS, señaló que “sabiendo que el destino y los caminos de la vida no son para cuestionarlos sino para aceptarlos como retos que nos ayudan a crecer. Gracias, Atlético Nacional por permitirme ser parte de este club y por ayudarme a construir parte de mis sueños”.



Finalmente, detalló Guerra que “con esta inmensa gratitud me aparto para seguir trabajando y construyendo el camino hacia ellos. ¡Qué grandes son esos sueños! Gracias a todos aquellos con quienes coincidí en este camino. En mi corazón me llevo todo lo que tuve el placer de vivir y aprender con ustedes”.



Guerra se suma a Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Emmanuel Olivera, Alexander Mejía y Jostin Ángel como los jugadores que han salido de la plantilla verdolaga de cara al 2023.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8