Las sensaciones de Santiago Moreno antes del viaje a Portland

Santiago Moreno tiene todo listo para viajar a Portland y unirse al Timbers F.C., su nuevo equipo en la MLS. El jugador vallecaucano de 21 años no solo mejorará en un alto porcentaje sus ingresos económicos, con unas prebendas que incluyen a su señora madre, sino que sueña con recalar más adelante en una liga europea.



En diálogo con el ‘Súper Combo del Deporte’ en Cali, el talentoso futbolista, que admitió sentirse mejor como volante creativo, dijo que “está todo listo para viajar, solo falta la visa, había tenido la oportunidad de ir con América a Miami a pretemporada, pero a la ciudad que voy no conozco, voy dejar sorprenderme por todo. Estoy muy contento, emocionado y con muchas ganas de experimentar lo que es la Liga de Estados Unidos. Muy ansioso por jugar”.

Acerca de por qué tomó esta opción y no esperó más, tal vez a una competencia de mayor nivel, señaló que “uno siempre quiere ganar más, yo tenía mi cabeza en el club, con el proyecto del ‘profe’ para ganar más con América, cuando llegó la propuesta quise pensar en ganar cosas en otro club y eso me llevó a tomar la decisión”.



Dejó claro que en el conjunto rojo se sentía bien: “El tema económico no fue lo que me llevó a tomar la decisión, acá le estaba dando una vida digna a mi familia, tranquilamente, sin lujos, pero vivíamos bien, no nos faltaba nada. En lo futbolístico quería hacer parte del proyecto del ‘profe’ Osorio, se lo hice saber a él y por eso creo que tomó la decisión, de no dejarme ir, pero fue algo interno, pienso que allá me van a ayudar a crecer y a ser una mejor persona, me van a seguir perfilando para lo que quiero llegar a ser, no lo veo como las demás personas de que es una manera de estancarme, sino que depende de solo de mí, que después de que esté dando el 100% voy a lograr grandes cosas. Mi mamá también tuvo un momento de duda, pero le dije que estaba seguro, que después de que dependa de mí voy a hacer lo posible por seguir cumpliendo mis sueños”.



De sus nuevos compañeros y compatriotas que militan en dicho club, sostuvo que “ya estoy en contacto con Yimmi (Chará), me dijo que estaba muy contento y que se dieran las cosas de buena forma”.



La familia de Moreno está conformada por su hija, su mamá, dos hermanas mayores –que siguen viviendo en el Distrito de Aguablanca–, dos sobrinosy s u papá natural, aunque Alexis Díaz es su padrino y la persona que lo ha guiado en el deporte.



Santiago reveló que quería quedarse un tiempo más en el elenco escarlata, aunque su solicitud no fue aceptada por el club estadounidense: “Con mi padrino le habíamos planteado a Timbers que me prestarán este semestre al América, quería despedirme bien de acá, pero el técnico de Portland contaba conmigo y no fue posible”.



También admitió cuál es el jugador que le llamó la atención en su época infantil y el que lo motivó a adoptar la posición en que se desenvuelve de la mejor forma: “Siempre he admirado a Messi, casi no veía fútbol, pero siempre me fijaba en él. Me siento mejor de volante creativo, aunque en América jugué más como extremo y otras veces me ponían de falso 9, pero cuando me ponían en ese puesto solo me costaba más, cuando me ponían dos me quedaba más fácil”.



Sobre sus inicios, dijo que “tuve la oportunidad de estar con los ‘profes’ Jerson, Asprilla, ‘Gambeta’ Estrada y en la escuela donde inicié en Decepaz, Escorpiones Negros”.



En cuanto a lo que tiene proyectado a futuro, señaló: “Me gustaría jugar en Alemania, Adrián Ramos me metió en la cabeza, me dice que ve jugando allá, también en la Premier League o en España”.



Por su parte, su padrino, Alexis Díaz, afirmó que “el Timbers tiene proyectado con Santiago llevarlo a Europa en dos años, el equipo siempre le hizo saber a él su proyecto deportivo a futuro”.



Para concluir, aclaró el rumor de la gastroenteritis que se manejó cuando Moreno no volvió a aparecer en las convocatorias de América: “El tema fue sencillo, hubo una persona que me preguntó por Santiago, que por qué no estaba, y yo dije que tenía diarrea”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces