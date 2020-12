Santiago Montoya saldría libre de Millonarios: ¡primer pretendiente!

La imagen de Santiago Montoya desperdiciando el penalti que eliminó a Millonarios de la Copa Sudamericana, en la definición contra Deportivo Cali, sigue viva en la memoria de los hinchas.

Ese detalle colmó para muchos la paciencia y no son pocos los que piden su salida del cuadro embajador para la temporada 2021.



La historia prometedora del creativo del Tolima, por quien pagaron 1,5 millones de dólares, no pasó de ahí, pues las lesiones, incluyendo una de ligamento, lo privaron de ofrecer su mejor versión.



Lo cierto es que después de su llegada, hace dos años, parece listo para salir, inclusive como jugador libre, una movida en la que trabaja Millonarios a marchas forzadas, tratando de recuperar algo de la inversión.



Y si está en al vitrina, ya hay un primer equipo de la Liga que ha levanta por la mano por él: Atlético Bucaramanga.



El club santandereano lo ve como una alternativa para reforzar su ataque y considera que, a sus 29 años, todavía sigue siendo una inversión segura.



El jugador debe definir pronto su futuro, pues Millonarios no le ofrecería la competencia que necesita. Las opciones internacionales no parecen tan viables no solo por la crisis económica sino por lo poco que el creativo ha logrado ofrecer vestido de azul. Habrá que esperar 'al mejor postor'.