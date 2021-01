‘Todo cambió con el penal’: Montoya explicó su salida de Millonarios

La etapa de Santiago Montoya en Millonarios es historia. Antes de fin de año se despidió del club en redes sociales y fue oficializado como nuevo jugador del Bucaramanga.



El volante antioqueño aprovechó su charla con el ‘VBAR’ de Caracol Radio para revelar los motivos de su salida del conjunto albiazul y todo lo que desencadenó aquella fatídica noche de Copa Sudamericana cuando erró el penal decisivo.

Montoya expresó que su renovación iba por buen camino porque “teníamos un preacuerdo con Serpa”, el jugador era viejo conocido de Alberto Gamero y venía de superar una larga lesión para dar una mano en el mediocampo.

Ahora bien, todo cambió con la llave de vuelta en Copa frente al Deportivo Cali: “Todo cambió con ese penalti en Cali. Ahí me dijeron que él estaba muy disgustado y luego ya no hubo razón, me decían que no se había tomado una decisión”.



Aclaró que por su parte “superé lo del penal con fuerza mental y con trabajo” e incluso marcó por la misma vía en la semifinal de Liguilla contra Once Caldas, pero la hinchada “sí quedó muy marcada”. Las críticas llovieron de todos lados.

En dicho sentido, el ex-Tolima lamentó el hecho de que no tuvieron “paciencia conmigo... con los directivos no sé qué pasó, no tuve posibilidad de hablarlo”. Por lo pronto afirmó que se queda con “lo bueno, el título de la Superliga” y es consciente de que a pesar de las continuas lesiones “cuando pude jugar, creo que lo hice bien”.



Con lo anterior sobre la mesa, “ya tenía claro que en Millonarios no iba a seguir” y aparecieron pretendientes en el camino. En cuanto al Independiente Medellín “hubo un acercamiento, pero nunca fue nada concreto”, después apareció el Bucaramanga argumentando que “me querían para este proyecto y por eso acepté”. Nuevo creativo para el ‘Leopardo’ en Liga.