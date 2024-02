Santiago Giordana y su confesión del por qué escogió a Millonarios

Santiago Giordana es una de las caras nuevas de Millonarios para este 2024, donde el argentino se ha adaptado de la mejor forma al sistema de Alberto Gamero, no como delantero como lo hacía en Perú, pero sí como un extremo por la banda izquierda, y siendo la gran ayuda de Leonardo Castro en el ataque.

Frente a esto, el argentino habló para el programa, El Alargue de Caracol Radio, y explicó cómo ha sido su adaptación al fútbol colombiano, y su razón de porqué escogió a Millonarios para jugar.

Adaptación a Millonarios



“La Liga tiene un ritmo muy importante, necesitas estar bien físicamente todos los partidos, nos ha tocado jugar miércoles-domingo, necesitas estar al 100, por eso es importante la recuperación que tenemos. Es una Liga muy competitiva, nos ha tocado con muchos equipos grandes y se notó que fue muy duro”

No obstante, su decisión de escoger a Millonarios fue por parte de dos ex jugadores del plantel embajador donde Giordana compartió vestuario en Deportivo Garcilaso, Jacobo Kouffaty y Alex Rambal, quienes le dieron razones para llegar al conjunto bogotano.

Decisión de llegar a Millonarios



“Cuando surgió la posibilidad, uno siempre empieza a investigar, a preguntar. Uno puede ver el fútbol por ahí, pero no sabe a dónde va. He hablado con Jacobo Kouffati y Alex Rambal, que son muy amigos míos y he hablado con ellos, que jugaron acá, y los dos me dijeron lo mismo ‘ni lo dudes, anda. Es un club grandísimo, el más gran de Colombia’, creo con eso ya ni lo dudé. Cuando mi agente me dijo que estaba la posibilidad, yo le dije ‘quiero jugar en un grande’ y cuando salió Millonarios le dije ‘vamos para delante’ y se dio todo para que hoy esté acá”.

Además Giordana comentó como ha sido su nuevo papel como extremo, y la ayuda que le brinda a Leonardo Castro en el ataque.

Jugando como extremo



“Es algo que no estoy acostumbrado y lo he hecho cuando era más chico, pero ya me había olvidado un poco. El profe me dijo ‘yo te vi jugando ahí, necesito que lo hagas’, entre risa, pero yo no tengo problema. Mientras pueda ayudar al equipo en lo que sea. Si bien no es mi puesto, pero lo he hecho, trato de hacerlo de la mejor manera, en los entrenamientos voy mirando lo que le pide el profe a los extremos, lo que le pide al mismo punta, para cuando me toque, tratar de hacerlo de la mejor manera”.

Sobre Leonardo Castro



“Con Leo nos entendimos muy rápido, tampoco hubo tiempo, necesitábamos entendernos rápido. Fue una linda conexión con él, creo que nos entendemos mucho, nos hablamos mucho también. En los partidos, cuando él me ve que estoy cansado, baja y me ayuda o al revés también. Hablamos mucho y nos comunicamos para también entendernos”.

Vale recordar que Santiago Giordana lleva 7 encuentros disputados con Millonarios, entre Liga BetPlay y Superliga, y ya tiene en su cuenta dos goles con el cuadro embajador. Unos registros que espera aumentar en todo lo que queda de campeonato.