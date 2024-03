'Era una final para esperanzarnos con los ocho': Giordana y el clásico

Millonarios cortó su mala racha y volvió a sumar de a tres en la Liga Betplay en un duelo crucial en las aspiraciones del equipo de Alberto Gamero como lo era el clásico ante Independiente Santa Fe.



El equipo Embajador ganó 3-1 y uno de los tantos fue anotado por el argentino Santiago Giordana quien 48 horas después de la victoria albiazul se refirió la importancia de haberle ganado a los cardenales.

“Este es un campeonato muy competitivo, en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Gracias a Dios pudimos meter ese triunfo y nos metimos en la pelea, que era lo que necesitábamos. Esta era nuestra final para tener una esperanza de cara a meternos dentro de los ocho”, comentó de inicio en diálogo con Caracol Radio.



Y agregó: “Lo hablaba con los chicos en el banco cuando salí. Decíamos que ese era el Millonarios, en el poco tiempo que llevo, que conocí al llegar, el que fue campeón de la Superliga con Junior. Ese y este partido fueron muy similares por como lo jugamos”.



Sobre la mala racha y la mejora del equipo dijo: “Las 7 fechas en las que no pudimos ganar era algo más colectivo, no nos salían las cosas, los partidos no los podíamos sacar adelante. No nos sentíamos bien, pero en este partido se vio una mejora en casi todos los jugadores. Hasta para elegir a la figura no se sabía a quién. Esperemos seguir con este nivel y más ahora que se viene algo tan importante como la Copa Libertadores”.



Por su parte, se refirió a su regreso al gol: “Estoy muy contento. Fue un gol que esperaba mucho y qué mejor que se dé en el clásico, el mismo que todos queríamos ganar y jugar. Gracias a Dios pudo salir para el triunfo y ayudó al equipo a salir de esa racha en la que veníamos”.



De igual manera, habló de la sequía goleadora que tenía: “Quería, como todo delantero, hacer gol y marcar todos los partidos. No se me venía dando, pero trataba siempre de dar lo mejor de mí. Si no marcaba, por lo menos quería ayudar al equipo, como lo he hecho en otros partidos. El profe me ha retrasado, jugando prácticamente atrás de Leo, y sacamos partidos adelante así. Yo lo asistía y me iba contento por poder ganar y que otro compañero marcara. Siempre estoy predispuesto para lo que necesite el equipo”.



Finalmente, Giordana se marcó el objetivo de anotar más goles: “En lo personal, quiero seguir por esa racha, que no se corte como me pasó después de la Superliga. Quiero dar lo máximo para el equipo en lo que necesite. En lo grupal, soñamos mucho con esa Libertadores y queremos meternos dentro de los ocho. Ahora tenemos un partido muy importante (ante Fortaleza en Liga). En lo grupal, iremos en busca de lo que se pueda y más aún en la Libertadores, que es lo que todo el mundo quiere”.