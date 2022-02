Santa Fe recibe a Junior en Bogotá: choque de estilos en Bogotá

Santa Fe y Junior son de los clubes que más movimiento tuvieron en el mercado de fichajes en la Liga BetPlay, de cara a lo que será el primer semestre del 2022. Nuevos técnicos, jugadores e idea de juego, las cuales de a poco se van plasmando en la cancha. El duelo de la cuarta fecha es uno de los más atractivos, teniendo en cuenta el historial reciente entre ambos y los distintos cruces.



Santa Fe no se quedó quieto en los últimos días, Francisco Meza, Yulián Anchico y Ahora, Andrey Estupiñán, se unieron a los trabajos de Cardetti, que buscará implantar ese juego directo, velocidad y de a poco, se notan los destellos que quiere ver el argentino en su onceno titular.



Cardetti lo tiene claro, el central es uno de los que se tendrán en cuenta a futuro, teniendo en cuenta que está en pleno proceso de recuperación. Además, no podrán tener en cuenta a Carlos Sánchez, luego de la expulsión ante Águilas Doradas, a la espera de conocer cuál será la sanción, teniendo en cuenta que fue roja directa.



Por los lados de la escuadra barranquillera, seguramente no podrán contar con Miguel Ángel Borja ni Freddy Hinestroza, que están en Argentina y regresarán al país una vez termine el duelo por Eliminatorias. Pese a eso, estarán en cancha seguramente Omar Albornoz y Fernando Uribe, que dejaron grandes impresiones en el duelo contra Equidad, poniéndole un buen reto de cara al futuro a Juan Cruz Real, al momento de confeccionar la nómina.



En los dos partidos más recientes entre ambas escuadras, disputados en condición de local para los leones, terminaron en empate, uno de ellos se jugó en Armenia. Los leones vencieron el 9 de febrero del 2020 al cuadro tiburón 3 a 1, con doblete de Diego Valdés y un tanto de Fabián Sambueza.

Junior, por Liga, no gana contra Santa Fe desde el apertura 2008, cuando lo derrotaron 1 a 2. En Sudamericana, hay un triunfo reciente, del 2018, con marcador de 0 a 2.



Probables alineación: Castellanos; Herrera, Malagón, Ortiz, Mosquera; Pedroza, Góez (Sánchez), Mier; Velásquez, De La Rosa, Morelo.