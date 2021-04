Con Fe en el viernes Santo: los leones reciben en El Campín al Pereira

Independiente Santa Fe se aferra a un victoria en este viernes santo para proclamarse con el líder del campeonato en la jornada 16 y quedar al borde de la clasificación a la fase final de la Liga BetPlay 2021-I.

El conjunto cardenal viene de empatar 1-1 con Atlético Junior y espera retomar el camino de la victoria cuando enfrente a Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Con 26 puntos en la general, Harold Rivera confía en el buen funcionamiento de su equipo para treparse a la cima y desplazar al líder, Atlético Nacional. No obstante, sabe que el conjunto matecaña será un duro rival así no esté en las primeras posiciones.



"Pereira no está en los primeros lugares, pero por la situación en la que están en el descenso son peligrosos. Hay que tener precaución, el partido que no será fácil. Tenemos que ganar si queremos asegurar la clasificación. Mejorando los errores y potenciando lo bueno que hicimos en Barranquilla", dijo el estratega en la previa al partido.



Por otra parte, Deportivo Pereira viaja a Bogotá con la presión de ser el último en el descenso, pues Boyacá Chicó hizo su tarea frente a Alianza Petrolera y le sacó una ventaja de tres puntos en la lucha por no bajar a la segunda categoría.



Los dirigidos por Alexis Márquez esperan cortar con la mala racha de 11 años sin ganarle a Santa Fe en El Campín y de esta manera dar el golpe e igualar a los ajedrezados en la tabla del descenso.



Alineaciones probables



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios, Dairon Mosquera; Leonardo Pico, Daniel Giraldo; Jhon Arias, Kelvin Osorio, Sherman Cárdenas; Jorge Ramos.



DT: Harold Rivera.





Santa Fe vs Pereira



Día: viernes 2 de abril.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: El Campín.

T.V.: Win Sports +.