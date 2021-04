'Trato de aportar ese granito de arena para que el equipo gane': Álvez

Con la misión de recuperar lo perdido en el clásico antioqueño y contra Deportes Tolima, Atlético Nacional trabaja fuerte para medirse contra Envigado Fútbol Club, el próximo sábado, por la fecha 17 en la Liga I-2021. Jonatan Álvez regresa a ser tenido en cuenta por Alexandre Guimarães tras sufrir molestias físicas que lo sacaron de los dos últimos encuentros. El uruguayo quiere seguir aportando con goles y asistencias en los verdolagas.

"Las críticas no me molestan para nada, los mejores del mundo los critican, como no me van a criticar a mí. Es importante trabajar para el equipo, hay partidos donde me toca guerrear mucho, todo delantero quiere marcar, me trajeron para marcar, pero lo importante es que ganemos", destacó Álvez.



Sobre su sociedad de ataque con Jefferson Duque, el ex Danubio y Barcelona de Guayaquil comentó que "con Jefferson Duque hemos tenidos más oportunidades de gol, venimos trabajando, aprovechando las ocasiones y vamos haciendo un mejor trabajo en la cancha".



En cuanto a los próximos encuentros que le restan en el Atanasio contra Envigado y Patriotas, Jonatan indicó que "los partidos en casa hay que ganarlos todos, el profesor Guimarães trata de poner el mejor once en cada partido. Nosotros pensamos en marcar diferencia en nuestra cancha para clasificar entre los ocho”.



Además, Álvez se refirió a su falta de gol, contrastado por su labor colectiva en el frente de ataque. "Son situaciones de juego que se dan así, para un delantero es importante marcar, pero lo principal es que estén contentos con mi juego, si el 'profe' y mis compañeros están contentos y estamos ganando, es lo importante. Hay que aportar con goles o con jugadas. Nosotros estamos mentalizados en llegar a los primeros lugares, estamos pensando en la Copa Libertadores, todos tenemos la confianza para hacer lo mejor".



Finalmente, habló de su aspecto personal y cómo va su progreso en Colombia tras tres meses jugando en nuestro país. "Me siento más adaptado, en Ecuador jugaba a 40 grados, pasar a un clima y una altura distinta. Trato de aportar ese granito de arena para que el equipo gane. Cuando hay que guerrear, se hace. El profesor me tiene mucha confianza, me suelto más, le aporto al equipo a la victoria".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8