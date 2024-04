Santa Fe no aseguró su clasificación ante un Nacional que sigue vivo

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional no pasaron del empate este sábado en duelo de la fecha 16 de la Liga Betplay. El empate deja al cardenal cerca de la clasificación, pero aún no está asegurado mientras que los verdolagas se mantienen con posibilidades de estar en los cuadrangulares.



En la primera mitad, Nacional tuvo la primera chance del juego con Emilio Aristizábal que recibió un gran pase filtrado y en el área sacó un derechazo que atajó Andrés Mosquera Marmolejo. Hacia el 11, Hugo Rodallega se la filtró a Jersson González y allí el extremo sufrió una falta donde el juez pitó penalti. No obstante, el VAR corrigió la decisión y no se cobró nada.

En el 20’, Rodallega por poco anota un espectacular gol. El delantero recibió un centro por derecha y allí sacó una chilena que apenas se fue por arriba del arco verdolaga.



Dos minutos después, Nacional respondió, primero con un remate de zurda de Edier Ocampo que sacó Marmolejo al tiro de esquina y luego en la siguiente acción Felipe Aguirre remató de cabeza y nuevamente el arquero de Santa Fe se vistió de héroe para evitar el tanto del rival.



En la media hora del juego, los cardenales tuvieron otra chance para marcar con Juan Pablo Zuluaga que recibió un centro de Elvis Perlaza y el jugador sacó un remate que apenas pasó por un costado del arco custodiado por Harlen Castillo.



En la segunda parte, Santa Fe nuevamente se acercó con peligro con Felipe Millán que tras un tiro de esquina de Perlaza cabeceó una pelota que apenas pasó por un lado. Tres minutos después de esta acción llegó la polémica del juego. Daniel Torres había marcado el primer tanto del local, pero el VAR anuló el tanto por supuesta interferencia de Zuluaga en la jugada.



Al 63’, Francisco Chaverra tuvo otra ocasión clara para Santa Fe en una jugada en el que el lateral llegó al área y allí remató, pero el balón fue retenido por Castillo en sus piernas.



En el 82', Santa Fe otra vez tuvo la chance de anotar con Rodallega que recibió un centro por derecha y sacó un cabezazo certero que apenas pasó por un lado del arco rival.



Con este empate, el León quedó cerca de la clasificación ya que llegó a 28 puntos y está en el tercer puesto de la tabla mientras que los verdes quedaron con 20 unidades en el décimo puesto.