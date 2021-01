Bien en lo deportivo, no tanto en lo económico: cuentas de Santa Fe

El presente de Independiente Santa Fe es más que prometedor: de regreso a la Copa Libertadores, directamente a la fase de grupos, ha incorporado 10 refuerzos que se suman a una base exitosa, que viene de disputar la final de la Liga Betplay 2020 contra América de Cali.

Los esfuerzos económicos han ido en la misma línea de los buenos resultados deportivos y los ingresos en esta nueva temporada que está por empezar garantizan una base sólida para apostar, decididamente, por los títulos.



Sin embargo, la crisis financiera que arrastra el club está lejos todavía de ser un problema superado, tal como lo reconoció el presidente Eduardo Méndez, en charla con Antena 2.



El directivo explicó que los 3 millones de dólares que llegarán vía participación internacional no cubrirán el pasivo de 10 millones de dólares que arrastra el club de pasadas administraciones y que puso a la institución a las puertas de la Ley de insolvencia. Por eso no es momento de cantar victoria.



De hecho, fue la habilidad de Méndez lo que aseguró la presencia de diez nuevos refuerzos, que llegaron todos sin tener que gastar grandes cantidades, sino vía préstamo por uno o dos semestres y en algunos casos gratis, pues finalizaban contrato. Eso explica por qué, por ejemplo, no llegó Pablo Cepellini, aunque era un jugador que interesaba y por qué sí están hombres importantes como Leonardo Pico, Andrés Rentería, Michael Rangel y Sherman Cárdenas.



Santa Fe tendrá ingresos muy importantes este año, eso es cierto, pero también enfrenta la posibilidad de volver a la escena internacional sin público en las tribunas, lo que es un golpe económico muy serio. Por eso la vía, como ha sido hasta ahora, seguirá siendo la prudencia.