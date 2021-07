‘Son determinaciones que no comparto’: Rivera sobre el arbitro

Harold Rivera, entrenador de Santa Fe, habló en rueda de prensa, tras la caída en su casa contra el Deportivo Cali “Negativo por el resultado, no queríamos iniciar de esa manera. Hay cosas por mejorar. Trabajamos una estructura durante toda la semana. Tocó cambiar por lesiones, al final tomamos la decisión de hacer el 4-3-3, pero sin claridad. Replanteamos en el segundo tiempo la estructura que conocemos. Mejoramos, empatamos, pero lastimosamente en la última jugada nos convierten. Con diez hombres es más difícil. Son determinaciones que no comparto, como la del primer tiempo, pero hacen parte del juego”.

Agregó “Nos faltó más profundidad en ambos tiempos. Los jugadores se van acoplando, Neyder puede aportar más. Me gustó como se desenvolvió Villalba”.



Recordó que no es la primera vez que ocurre, perder en los últimos minutos “Mejorar para evitar las derrotas, generar más juego colectivo y aumentar las probabilidades de anotar. Hay que estar concentrados los 90 minutos. Hay que tener más malicia para defender esas instancias finales. Tenemos que corregir. Es el primer juego, pero desde ya debemos corregir. Podemos pensar en tener con hombres de buen nivel para la próxima fecha”.



Concluyó con el dolor de cabeza de la pelota quieta, donde muestran buenas condiciones, pero el Cali aprovechó los errores “Nos cabecearon en dos ocasiones, ambas fueron gol. Tenemos que corregir y trabajarlo. Somos fuertes en el juego aéreo, pero hoy perdimos. Tenemos que mejorar a futuro para que no vuelva a suceder”.