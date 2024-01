Santa Fe buscará fichar otro delantero más para este 2024: ¿Quién es?

Las noticias en el conjunto bogotano no paran, y en esta ocasión, Independiente Santa Fe continúa reforzándose de la mejor forma para volver a ser un equipo distinguido y protagonista dentro del fútbol profesional colombiano, luego que en 2023 no fuese un buen año para los ‘cardenales’ después de no haber clasificado a los dos cuadrangulares ni haber tenido una gran Copa Sudamericana.

Ahora el equipo de Pablo Peirano, quien ya lleva varios días de pretemporada, ya tendría en cuenta otro fichaje en el centro de ataque para este primer semestre.

Luego de la recién contratación de Frank Castañeda a Independiente Santa Fe, ahora el equipo estaría en planes de fichar al delantero uruguayo, Agustín Rodríguez, proveniente del Juventud Las Piedras del fútbol charrúa. De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo.

🚨[EXCLUSIVO] El delantero 🇺🇾 Agustín Rodríguez llegó a un acuerdo de palabra para ser nuevo refuerzo de Santa Fe 🇨🇴.

*️⃣Juventud de las Piedras, dueño de su pase, lo cede por un año y con opción de compra.

*️⃣Su último club fue Unión La Calera. pic.twitter.com/UOzmyB9z00 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 5, 2024

Según Merlo, el club y el jugador ya llegaron a un acuerdo verbal para que el uruguayo llegue cedido por un año, con opción a compra, al primer campeón del fútbol colombiano.

Los números de Rodríguez en el 2023, donde estuvo en el fútbol chileno, fueron de 7 goles y 2 asistencias en 28 partidos disputados. Además de haber disputado 1.346 minutos durante el año anterior.

Si las condiciones continúan de la mejor forma entre Santa Fe y el jugador, el equipo anunciaría el fichaje en los próximos días como nuevo refuerzo para el primer semestre del 2024.