Se cayó fichaje internacional en Santa Fe: pidieron mucho dinero

Independiente Santa Fe está pendiente de contratar un delantero para hacerle competencia a Hugo Rodallega; y con la salida de Wilson Morelo a Águilas Doradas, es necesario tener un hombre de área que pueda darle garantías al técnico Hubert Bodhert.



Sin embargo, este martes se confirmó un revés para el club bogotano, que estaba adelantando la posibilidad de un préstamo de Danilo Moreno Asprilla, quien está jugando para el Beitar Jerusalem, de Israel.



El atacante no será prestado, pues el equipo israelí consideró que lo dejará salir únicamente en venta, pues tiene contrato vigente hasta junio 30 de 2024 y puede aprovecharlo en este último año, o sacar un dividendo económico en caso de vender sus derechos.



“Están pidiendo mucho dinero por el préstamo, es un poco menos que la venta, pero desde Santa Fe aseguran que no tienen la manera de pagar”, le dijo a FUTBOLRED alguien en el entorno de Moreno Asprilla.



Moreno Asprilla, de 34 años, quiere volver al fútbol colombiano, y a Santa Fe porque quiere tener una revancha; por eso no descarta estar la próxima temporada. “El jugador espera ver en enero las condiciones para poder llegar a un acuerdo y jugar en Santa Fe en 2024”.