¡Baja para el ‘león’! El jugador que se despidió de Santa Fe

El arranque de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II se acerca, la nueva temporada entrará en el curso y los 20 equipos participantes empiezan a mover sus fichas, buscando incorporar nuevos jugadores, además, de perder a los destacados. En el caso de Santa Fe no es excepción, pues uno de los más determinantes en la columna vertebral del esquema de Harold Rivera, no continuará con la institución para el próximo semestre.



Es el caso de Daniel Giraldo, quien terminó contrato con la institución, anunció a través de sus redes sociales que, oficialmente, dejará Santa Fe “Agradecer a todas las personas que hacen parte y que me ayudaron a crecer como jugador y persona a los cuerpos técnicos profe Camps

Profe Harold porque siempre creyó en mí y me hizo un mejor jugador, directivos, presidente, personal de oficinas, utileros, fisioterapeutas, kinesiólogos y todas las personas que rodean a nosotros los jugadores”.



Además, se refirió al apoyo de sus compañeros de equipo “Un espacio aparte para mis compañeros porque solo los que vivimos el día a día saben lo que nos esforzamos y lo que ha sido el grupo en este tiempo para ellos mis mejores deseos”.



Finalizó con el mensaje de despedida a la afición santafereña “A la hinchada siempre estaré agradecido porque con lo que hicieron demostraron que son una hinchada de verdad, en el peor momento nos unimos todos y logramos sacar al equipo adelante, desde el primer día sentí su apoyo y me hicieron sentir como de la casa para ustedes muchas gracias. Me voy pensando que nos faltó un poco para el título pero salgo con la frente en alto sabiendo que siempre que jugué entregue todo y di lo mejor de mí por esta institución”.



Se desconoce el destino del volante, pero se rumora que varios clubes del fútbol colombiano pretenden contar con sus servicios, además, del interés de equipos del exterior.