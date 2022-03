River respondió al Cali sobre tema Palavecino: ‘Tenemos el dinero'

Luego de las declaraciones del presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, en el cual anunció la demanda contra el River Plate de Argentina, por el incumplimiento en el segundo pago en la transferencia de Agustín Palavecino, que venció el pasado 31 de diciembre; un dirigente del club millonario habló con el Diario el Clarín y explicó que la deuda no se ha podido saldar por problemas externos.

"No se trata de una cuestión de voluntad. Tampoco buscamos pedalear el pago para más adelante. Tenemos el dinero e intentamos transferirlo pero todavía no nos dejaron hacerlo por normativa del Banco Central", fue lo que le manifestó un dirigente del club al diario argentino.



Finalmente se resaltó que como River giró al Cali la primera cuota, desde el Banco Central entiende que el resto del porcentaje restante debe ir al club Platense, para que no salgan más dólares del país.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15