'Millonarios fue superior': Ricardo Lunari enciende la polémica

Santa Fe y América de Cali disputarán la final de la Liga BetPlay 2020, luego de eliminar a La Equidad y Junior, respectivamente. Tanto cardenales como escarlatas llegan a este encuentro decisivo con el objetivo de la estrella navideña, por lo que se espera sea una llave de ida y vuelta bastante prometedora.

Sin embargo, luego de conocer los finalistas del certamen, Ricardo Lunari, exfutbolista y ahora panelista, en el programa Balón Dividido de ESPN, se refirió a la final de la Liga, elogiando la campaña de Santa Fe y América, pero asegurando que ninguno de los dos clubes, es el mejor equipo de la competencia.



"Bueno, voy a tener que hablar de Santa Fe aunque no quisiera, pero ahora sí le voy a reconocer al profe Hárold Rivera su trabajo y al profe Juan Cruz Real... Hemos sido críticos en cualquier momento de cualquiera de estos dos equipos. Sin embargo, hicieron su trabajo. Muy silencioso el trabajo de Hárold Rivera, pero efectivo. Me imagino que la gente, más allá del estilo de juego, más allá de si llega o cómo llega, debe estar feliz porque está en la final y se lo ganaron realmente con un derecho logrado en el campo de juego”.



“Felicitamos a la gente de Santa Fe y a la gente de América por haber llegado. Esto no significa que sean los dos mejores equipos del campeonato, pero sí los que lograron lo que todos querían, que era estar en la final. Cualquier equipo del fútbol colombiano hoy los envidia”, dijo.



Asimismo, el argentino, quien pasó por el banquillo azul entre el 2014 y 2015, señaló que el mejor equipo de Colombia es Millonarios, pero que lastimosamente 'no llegaron'.



“Millonarios fue superior a Santa Fe en el clásico, empataron de chiripa. Pero bueno. Me pediste un ejemplo de un equipo que esté mejor que ellos y te digo: Millonarios. Pero bueno, no llegamos”, concluyó el exfutbolista.



La final entre Santa Fe y América de Cali comenzará en el Pascual Guerrero el próximo 20 de diciembre, y terminará en El Campín, el 27 de mismo mes.



Por otra parte, Millonarios enfrentará el próximo jueves 17 de diciembre a Once Caldas, por la semifinal de la Liguilla 2020; torneo que reunió a los equipos que no clasificaron a los playoffs y que tiene como premio un repechaje contra el Deportivo Cali, por un cupo a la próxima edición de la Copa Suramericana.