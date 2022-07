Medellín y Once Caldas dividieron puntos en el Atanasio: 1-1

Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con Once Caldas por la cuarta fecha en la Liga II-2022. El poderoso no tuvo la frescura necesaria y cedió dos puntos en casa. Los goles del partido los hizo el local, Juan Guillermo Arboleda en contra y Diber Cambindo a favor. A pesar del resultado, el equipo rojo sigue invicto en el campeonato.

El encuentro comenzó con ocasiones en ambas áreas. Al minuto 2, Christian Marrugo filtró un pase para Diber Cambindo, pero el arquero visitante Éder Chaux estuvo atento y anticipó bien la jugada.



Un minuto más tarde, Once Caldas fue quien abrió el marcador a través de Juan Guillermo Arboleda quien por tratar de bloquear un remate de Ayron del Valle, desvió la pelota, anotando en propia puerta.



Tanta fue la insistencia del DIM hasta que al minuto 11, Diber Cambindo empató el marcador, aprovechando una jugada colectiva que derivó en la definición del delantero caucano, venciendo la resistencia del golero Éder Chaux.



Al 14, Once Caldas salió con todo a atacar. Diego Valdés remató tras cazar un rebote y mandó la pelota al vertical derecho. Salvándose el local. Medellín contraatacó y Cambindo tuvo el segundo, pero no definió con claridad.



Promediando la media hora de juego, Jean Pineda en doble remate, exigió al arquero Chaux, salvando a Once Caldas del segundo. Medellín dominaba las acciones y adelantaba líneas, la visita se sentía acorralada y recurría a la pierna fuerte. Al minuto 33, Diego Valdés agredió sin balón a Adrián Arregui, el árbitro Diego Ruiz amonestó al ex Santa Fe.



El tramo final del primer tiempo fue tranquilo, con ambos equipos repartiéndose la posesión de la pelota, pero sin mucha claridad.



En la etapa complementaria, Medellín salió con otra actitud, al minuto 2, Cambindo tuvo un mano a mano con Chaux que logró estar concentrado ante el remate del atacante rojo.



Al minuto 15, Once Caldas realizó la primera variante, salió Diego Valdés e ingresó Mauricio Gómez, tres minutos después, Diego Corredor hizo el segundo cambio, ingresando Marlon Piedrahita en lugar de Jorge Cardona.



La lluvia tomó protagonismo, perdiendo intensidad en el juego. Al minuto 22, se dio el primer cambio en el DIM, ingresando Vladimir Hernández en lugar de Felipe Pardo. Once Caldas tomó el control del partido, mientras que el local cedía terreno en el propio campo.



Al minuto 26, Medellín hizo dos cambios; se fueron Adrián Arregui y Diber Cambindo e ingresaron Javier Méndez y Luciano Pons. Cuatro minutos después, Once Caldas respondió con dos cambios más, ingresaron David Murillo y Jorge Méndez en lugar de Edwar López y Juan David Rodríguez.



Al 32, Jean Pineda sorprendió a Chaux con un remate desde el sector derecho que por poco vencía la resistencia del arquero albo. Con los cambios, Medellín despertó y logró meterse a la pelea por el resultado.



Sobre el minuto 35, Piedrahita desde la banda derecha, mandó la pelota muy cerca del arco rojo. Un minuto después, el Caldas volvió a exigir al golero Andrés Mosquera Marmolejo, quien tuvo que estirarse para salvar a su equipo.



Los últimos minutos fueron intensos y con ocasiones para ambos equipos. Once Caldas tuvo el segundo al minuto 43, a través de Robert Mejía que Jorge Segura logró desviar al tiro de esquina. Un minuto después, Medellín hizo el último cambio, ingresando Miguel Monsalve en lugar de Christian Marrugo.



Al final, el partido no tuvo grandes emociones y el empate fue lo más justo. Para el DIM fueron dos puntos perdidos, aunque mantiene el invicto en el campeonato y para los de Manizales fue un buen negocio sumar un punto de visitante.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita al Cortuluá, mientras que Once Caldas recibe en Manizales al Deportivo Pereira.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8