Hincha del DIM propuso matrimonio en el Atanasio: ¿le dijo que no?

Un hincha del poderoso eligió el Atanasio Girardot, en medio del compromiso entre Independiente Medellín y Once Caldas, para proponerle matrimonio a su novia, quien lo acompañaba en la tribuna. El curioso hecho, que cada vez se hace más usual en los estadios del mundo, se dio en el entretiempo del partido.



Con la ayuda de algunas personas en la tribuna el hombre sacó una pancarta que decía: ¿Paula te quieres casar conmigo? La desprevenida mujer aplaudía sin percatarse que la propuesta era para ella. Al girarse y ver a su novio con un anillo en la mano, reaccionó diciendo que no. Ella no salía del asombro. Al final, el hincha del DIM recibió el sí de su novia. Hasta hubo brindis para festejar el compromiso.

⚽➕¡Qué viva el amor y que viva el FPC!🥰#LALIGAxWIN pic.twitter.com/fQv1uueleo — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 24, 2022