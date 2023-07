¿Quién miente? Empresario de Chunga le respondió a Tulio y al América

América de Cali tenía la intención de fichar a José Luis Chunga y según contó el máximo accionista del club, Tulio Gómez, el representante del jugador tuvo que ver en el caída del negocio y tras aclararse el panorama con Jorge Soto, de Jaguares, se decidieron por él. A Chunga lo descartaron de lleno.



Nikos Petropulos, empresario que representa a Chunga, reaccionó en redes sociales sobre las declaraciones que entregó Tulio en el programa Zona Libre de Humo. El directivo contó que: "Quería a (José Luis) Chunga. (Mauricio) Romero habló con el empresario, pero a veces los empresarios se tiran los negocios (...) Romero había charlado con Chunga e hicieron un acuerdo verbal y yo había cuadrado con Soto".



En la entrevista, el directivo de los 'Diablos Rojos' mencionó que Chunga no llegará en este mercado pero que esperan sea más adelante. Lo que dejó muy claro es que Mauricio Romero, el presidente de la institución, no debía haber acordado algo con Chunga si él ya tenía casi listo a Soto: "Si ya estaba contratado Soto, ya no había por qué hablar con Chunga".



Ante estas declaraciones, Nikos Petropulos habló a través de la Agencia Alfa Management, que representa a jugadores Frank Fabra, Rafael Santos Borré, Mateo Cassierra y Franco Armani, entre otros. Desmintieron que ellos se hayan "tirado" el negocio entre Chunga y América.



"Para nosotros la palabra es más importante que cualquier contrato. No fue de la misma manera de parte del club y lo comprendimos. Tenemos la certeza que nosotros no dañamos el negocio", dice la nota en Twitter firmada por el agente del arquero.



Lo cierto es que los hinchas escarlatas aprovecharon el trino del empresario para pedirle que se "enderece" el negocio para que Chunga llegue al América.