Desmienten salida de De la Pava en Deportivo Cali: no cede a amenazas

Jaime de la Pava no tiene un ambiente favorable como entrenador del Deportivo Cali. No parece ser suficiente que recibiera al equipo en el sótano de la tabla y lo clasificara a cuadrangulares de la última Liga Betplay. Todo le juega en contra.

Aunque en este primer semestre de 2024 no ha perdido (lleva 2 empates), la afición ha ido perdiendo la paciencia debido a la presión de un posible descenso el próximo año. La directiva, que en algún momento lo respaldó, se ha ido contagiando de esas dudas.



Lo cierto es que su continuidad ha estado en entredicho desde el inicio de la temporada y el entorno que enfrenta, lejos de ayudar, es cada vez más hostil.



Según se informó en varios medios caleños, el DT ha recibido amenazas graves que ya están siendo investigadas por las autoridades, un hecho lamentable y reprochable que, en todo caso, no hará que ceda a las presiones.



Aunque se rumoró que si no gana este martes el partido contra Fortaleza, su representante, Juan Carlos Vásquez, lo descartó.



"Son especulaciones que hoy sea el último partido de Jaime de la Pava en el Cali. Hablé con Jaime de la Pava y me parece preocupante lo de las amenazas pero no piensa renunciar", dijo Juan Carlos Vásquez en el Supercombo del Deporte.



A su turno, el presidente Guido Jaramillo dijo que todos en la institución, desde los directivos hasta el cuerpo técnico y hasta algunos jugadores, han recibido amenazas y ya las autoridades locales están a cargo de la situación. Sin embargo, sobre la continuidad del DT, no pareció tan contundente: "El primer compromiso nuestro como institución fue conformar una nómina que el cuerpo técnico estaba requiriendo. Entonces tiene que ir un tema de la mano del otro, es decir, los resultados son fundamentales aquí", afirmó.