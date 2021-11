Dudamel no siente que estén clasificados a los cuadrangulares de Liga

Deportivo Cali descendió al séptimo lugar de la Liga BetPlay II-2021 y aunque tiene 30 puntos y +6 en la diferencia de gol, todavía no se ha clasificado a los cuadrangulares.



Según las cifras, si llega a perder este domingo con el Once Caldas en Palmaseca y al mismo tiempo Envigado derrota por más de tres goles al Huila, el cuadro naranja podría desalojarlo de esa casilla. Lo que parece más complicado es que Bucaramanga supere por 6 tantos a Equidad en Bogotá y Jaguares por 7 a Patriotas en Tunja.



De todas formas, los ‘azucareros’ no quieren sorpresas y saldrán a confirmar su tiquete con una victoria ante el cuadro albo de Manizales.



Así lo reconoció este jueves el técnico Rafael Dudamel, quien señaló que “virtualmente clasificados sería muy irresponsable de mi parte transmitir ese mensaje a los jugadores, porque si es cierto que tenemos la prioridad y los números nos favorecen, no estamos matemáticamente clasificados y esto es fútbol, nosotros no nos podemos confiar en lo absoluto por dos aspectos: Primero, porque las matemáticas dicen que incluso los que tienen 26 puntos tienen chance, entonces si los de 26 tienen chance, hay varios opcionados para ese puesto”.



El timonel agregó que “aún nosotros teniendo 30, jugando en nuestra casa y con nuestra gente, pensamos y nos proyectamos en cómo jugar finales y un equipo que quiere aspirar al título no puede hacer nada distinto en la fase regular con la mentalidad de tener que ganar. Responsablemente no nos sentimos clasificados, hemos trabajado con la misma expectativa e intensidad como si no lo estuviésemos y el domingo tenemos que hacer valer nuestra condición de local, es la mejor manera anímica de poder comenzar también los cuadrangulares finales, porque las sensaciones y emociones priman más que el aspecto futbolístico y táctico-estratégico”.



Sobre cómo podría formar en la defensa ante el Once, dijo que “jugar con tres en el fondo como lo hicimos frente a Jaguares tenía principalmente el objetivo de hacer participar a Arias, colocar a Jorge por la parte central no como un ‘stopper’ y que tuviese que ir él a la banda o en velocidad, sabemos que viene después de ocho meses de quietud. La idea era sumarlo y tenerlo disponible para las finales, que es nuestro gran objetivo, acompañado por dos jóvenes rápidos que han tenido minutos como Marsiglia y Caldera, teniendo por delante de él a Balanta y a Valencia, y a sus lados a Juan Camilo y a Darwin, y a un arquero que es garantía como De Amores. Estaba bien protegido y por eso la tranquilidad para colocarlo”.



Por ello, dejó claro que seguirá siendo flexible en su planteamiento: “Lo podremos volver a hacer si las circunstancias así lo ameritan, tanto de local o de visitante, siempre he destacado la versatilidad táctica del equipo y tenemos los elementos para hacerlo. Sí considero que nos faltó más confianza y convicción para ejecutar con la pelota un mejor funcionamiento que nos permitiera controlar más el juego. Aún así, tuvimos tres o cuatro opciones para ganar el partido en el primer tiempo, tácticamente es una opción”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces