Dudamel: ‘hay mucho talento en cantera y un futuro muy promisorio’

Deportivo Cali consiguió un empate en condición de local 1-1 contra Independiente Santa Fe por la penúltima jornada del todos contra todos de la Liga I-2022, en el estadio de los azucareros en Palmaseca. El técnico Rafael Dudamel tuvo un balance positivo pese a no conseguir la victoria, por cómo se comportó el equipo donde la mayoría eran canteranos.

“Siempre va a ser importante ganar y era lo que más deseábamos hoy, ir llevando el partido, mantener seguro nuestro arco sin tener que jugar remando de atrás en el resultado, no pudo ser así. Sin embargo después del penal en contra lo empatamos rápidamente y luego ya ellos se fueron desgastando, apostando a esas transiciones defensa-ataque, porque tienen características para poder realizarlo con sus extremos y atacantes”.

Seguidamente añadió: “nosotros intentamos llevar la mayor atención a esa propuesta de ellos, pensar en el resultado final, por supuesto no es lo que queríamos todos, veníamos trabajando muy bien con este equipo llamémoslo ‘alterno’, el nivel de las practicas me hacía generar una gran expectativa, pero creo que en el 1-1 y como llevamos el partido, el desgaste físico, la intensidad y el enfoque, me hace ver que hay mucho talento en cantera y un futuro muy promisorio”.

Destacó el compromiso de los más jóvenes: “el partido nos deja en la oportunidad de seguir aumentando la competencia interna, el que Juan José Mina aparezca ahora a disputarse un puesto con Juan Esteban Franco, el que Brayan Montaño pueda ser alternativa junto a Juan José Tello, ya vimos cómo sigue creciendo José Caldera, lo de Miguel Nazarit cada día es mejor, lo de Humberto Acevedo no tiene discusión que cuando tiene continuidad es un arquero de primer nivel. Me ha gustado por muchos pasajes Gian Franco Cabezas, como encontró más soltura, lo de Daniel Luna es fantástico, dos partidos dos goles y Carlos Lucumí va imponiéndose dentro de esa competencia, entonces eso nos hace más fuertes”.

Se pronunció sobre el equipo que enfrentará a Fortaleza por la Copa Colombia: “nosotros vamos a ir a Bogotá contra Fortaleza con lo mejor que tengamos en estos días previos, hay que estar evaluando permanentemente, el hecho de que los titulares hayan descansado no quiere decir que sean ellos los que van a jugar el día jueves, el desgaste que hemos ido teniendo en Copa Libertadores por la exigencia de los rivales, los viajes y todo lo que se trae como consecuencia de esa competición, hace que estemos buscando el recuperarles bien”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15