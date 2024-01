Rafael Dudamel pese a la derrota: ‘Rescato el equilibrio que tuvimos’

Atlético Bucaramanga dejó un buen sabor de boca en su debut de la Liga Betplay I-2024 pese a la derrota contra el actual campeón del fútbol colombiano, Junior de Barranquilla.



El cuadro santandereano tuvo un gran rendimiento hasta el minuto 70 del juego cuando llegó el primer tanto del local de parte de Carlos Bacca y hasta en un momento superó al ‘Tiburón’ a nivel ofensivo.



Esto fue valorado por Rafael Dudamel, quien, pese a la caída, aseguró que este es el camino que debe seguir Bucaramanga en cuanto a la idea de juego y la actitud en la cancha.

“Nos enfrentamos al campeón, lleno de individualidades y un gran juego colectivo y el juego se define por una acción en la que esperamos un penal y llegó el gol del rival. Ahí el equipo se descompuso, un aspecto que debemos trabajar. Me voy con la sensación de que el equipo trabajó bien el juego y debemos seguir en este camino”, comentó sobre el juego.



Y agregó: “Teníamos una lectura de las formas del rival. Me gustó lo que vi, la intención en los esquemas que jugamos. Faltó acoplamiento en ataque, pero esa lucidez nos la dará los partidos”.



Por otro lado, rescató las cosas buenas hechas en el campo y lo que faltó para anotar: “Pudimos controlar bien en algunos pasajes del juego, nos faltó tranquilidad en campo rival para tener más sostenimiento. Las dos o tres veces que nos juntamos en campo rival las opciones claras...Rescato el orden, el equilibrio que tuvimos en ataque y defensa. Pudimos ser más efectivos en el último cuarto del campo. La solidez defensiva fue buena ya que pudimos controlar al rival”.



Además, destacó la intensidad del equipo pese a ser el primer juego: “Vi bien físicamente al equipo, con buena intensidad, nuestras acciones lo marcan. Debemos refrescar para seguir con el nivel mostrado y los que vengan de sustitutos puedan funcionar de revulsivos. Nuestras respuestas fueron a partir del resultado y no para controlar el juego”.



Finalmente, Dudamel habló sobre lo que apunta este equipo este año: “Las aspiraciones son naturales. Tenemos un gran objetivo por delante y esta derrota no nos puede empañar lo que deseamos y hacia donde deseamos apuntar. Los grandes objetivos vienen de varias victorias, pero también de derrotas. Esto nos dejará cosas para seguir mejorando”.