Dudamel: ‘tras el empate el fanático estaba caliente y yo también’

Deportivo Cali igualó 1-1 contra el Junior de Barranquilla en Palmaseca por la jornada 15 de la liga colombiana, en el cual los azucareros no supieron cuidar nuevamente la ventaja a favor y dejaron ir la victoria que los deja parcialmente eliminados de poder entrar en el grupo de los ocho.

Tras el compromiso, el director técnico Rafael Dudamel, reconoció el error de cerrar el juego cuando faltaba todavía bastante tiempo para el final: “cuando los cambios consiguen el resultado final, termina siendo buena decisión pero cuando no, entonces se señala como una equivocación, ciertamente era muy temprano en el partido para armar el 5-4-1, puedo aceptar que me precipité, me equivoqué, pero las circunstancias con algunos jugadores me llevaron a usar esa opción de fortalecer la defensa”.

Valoró el esfuerzo de sus jugadores a pesar del empate: “se nos fue el triunfo a falta de dos minutos y de ahí para adelante la evaluación siempre va a ser hacia lo precipitado de cambiar hacia el sistema defensivo, pero me quedo con lo valioso que fue el esfuerzo de los muchachos, solo nos servía ganar, pero al no haber conseguido el triunfo, no voy a dejar de reconocer el mérito y el esfuerzo”.

Recalcó que se jugó pensando el compromiso del miércoles: “hace cuatro días jugamos, hoy volvimos a jugar, tenemos el próximo el miércoles con un viaje de por medio, no podía pensar solamente en este partido, porque también tenía que pensar proyectándome a lo que viene y sin embargo me voy con la satisfacción del buen rendimiento de Michell y cuando los futbolistas tienen esa oportunidad de competir en la dinámica del recambio del equipo”.

Explicó la situación que tuvo con algunos hinchas que le cuestionaron los cambios: “si alguno se sintió ofendido mil disculpas, ellos lo sufren desde la tribuna y nosotros desde el banco, queremos ganar, hemos mostrado a lo largo de este tiempo que somos un gran equipo y tras el empate el fanático estaba caliente y yo también, no estábamos contentos, pero me giré y le dije que tenía que pensar en el partido del miércoles, porque el hincha se queda con la sensación de porque el cambio defensivo”.

