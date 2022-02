América de Cali acelera por fichajes: los tres refuerzos que llegarían

América de Cali pretende 'meter el pie al acelerador' asegurando tres nuevas caras para los torneos de 2022. Como bien se había adelantado, el equipo de Juan Carlos Osorio está tras reforzar principalmente tres puestos. La defensa, uno de los grandes dolores de cabeza del 'míster', sería la gran apuesta y estaría pensando en por lo menos un extranjero. Hay grandes expectativas con los nombres que puedan llegar.

Carlos ‘Petiso’ Arango, reconocido periodista caleño del programa Zona Libre de Humo, confirmó a través de sus redes que es real el interés del América por tres jugadores para las posiciones de defensa central, lateral izquierdo y extremo. Si bien no reveló nombres, sí contó que se trata de buenos reemplazantes para Kevin Andrade y Emerson Batalla, jugadores que partieron al fútbol argentino. Así como para reforzar la banda izquierda.



"No es uno, no son dos, son tres los que van a llegar al América de Cali (...) Temprano me confirmaron que el extremo es el extranjero y está cerrado verbalmente. Debe estar estar semana en Colombia", destacó 'Petiso'. Además, dijo que a más tardar este martes se estarán cerrando los tres nuevos jugadores de los 'Diablos Rojos' y deberán llegar a Cali esta misma semana para ponerse a órdenes de Osorio.



Otro de los datos que entregó es que, tanto el lateral izquierdo como el defensor central son colombianos pero no estaban jugando en el FPC. En lo que respecta al extremo, sería de nacionalidad argentina o paraguaya. Así cerrarían el cupo de extranjeros, sumándose a Joel Graterol (Venezuela), Iago Falque (Español) y Alejandro Quintana (Argentina). Esta misma semana se confirmarán las nuevas caras escarlatas.