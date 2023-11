Jarlan Barrera espera luz verde de Atlético Nacional: así ve su futuro

Desde la final de la Liga I-2023, el pasado 24 de junio, Jarlan Barrera no juega para Atlético Nacional. Ese día Millonarios se coronó campeón en El Campín, y el volante se vio comprometido por dos polémicas: habría intervenido en las decisiones del técnico Paulo Autuori, evitando un cambio; y falló un penalti por un cobro que para los hinchas fue irresponsable.



En vista del escándalo que se armó, Jarlan fue separado y no jugó más. Este segundo semestre no ha hecho parte de la Liga II ni de la Copa BetPlay, y ni siquiera con la salida de William Amaral y la llegada de Jhon Jairo Bodmer, el jugador ha sido tenido en cuenta.



Jarlan ha mantenido silencio sobre su presente en Nacional, pero está ilusionado con su futuro, pues tiene clara la idea de la revancha que quiere para su carrera. Eso sí, espera luz verde de parte del club.



Según el periodista Alexis Rodríguez, todavía no hay “humo blanco” entre el jugador y Nacional. Sin embargo, Barrera tendría claro “que en enero él estará jugando en otro equipo”.



Así, el futuro de Jarlan estaría lejos de Nacional, aunque desde el club no se confirma todavía la decisión que tomará con Barrera, pues tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2024.