Insisten en Liga Betplay fuera del país: estadio para Cali vs Tolima

Deportivo Cali le ha presentado varias opciones a la Dimayor como sede para que pueda jugarse el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 ante el Tolima, aunque hasta el momento no hay ninguna determinación, a más de un mes de haberse realizado el juego de ida.





Pues bien, este lunes la institución vallecaucana volvió a plantear la posibilidad de que se juegue en Guayaquil, en el estadio George Capwell, propiedad del Emelec, y ante las condiciones actuales del orden público en Colombia, así como las amenazas de algunas barras incluso del mismo Cali de no permitirlo en el país, es probable que en esta ocasión haya una respuesta positiva para permitir que pueda terminarse la Liga.



El compromiso de ida en Ibagué se selló con triunfo 3-0 del cuadro ‘vinotinto y oro’, pero el plantel que dirige Alfredo Arias sigue trabajando con la fe puesta en remontarlo o al menos igualarlo para ir a los cobros desde el punto penal.



Vale la pena recordar que aparte de Palmaseca se han puesto sobre la carpeta los estadios de Cali, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Tuluá, Barranquilla, Envigado, Cartagena, Montería y también el George Capwell, de Guayaquil.



Un directivo ‘azucarero’ le dijo a FUTBOLRED que “como lo había dicho hace unos días, nosotros mismos sugerimos ese estadio y volvimos a hacerlo a ver qué pasa, porque aquí en el país no está fácil el tema”.



No hay duda que este ha sido un dolor de cabeza para la Dimayor, que debe resolver con prontitud. Aunque siendo Guayaquil una ciudad cercana y con varios escenarios para la práctica del fútbol, también podría recibir las semifinales y final del campeonato colombiano, algo que tendría pensando seriamente a la Dimayor para no dilatar más el desarrollo del certamen.



Aparte del George Capwell, en ese puerto ecuatoriano están el Monumental Isidro Romero Carbo, sede del Barcelona -el más grande del vecino país­- y el Modelo Alberto Spencer.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces