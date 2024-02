¿Teófilo Gutiérrez se vestiría de azul? 'Caería bien en Millonarios'

El mercado de fichajes en Colombia apura las contrataciones de último momento, mientras avanza la competencia de la Liga Betplay I 2024.

Algunos equipos con competencia internacional dejan salir a sus talentos pero buscan afanosamente cómo reemplazarlos, lo que abre opciones para algunos jugadores libres que se sumarían cuanto antes.



Un caso puntual es el de Millonarios: acaba de dejar salir a Édgar Guerra, un atacante con el que Alberto Gamero contaba para hacer frente a todos los torneos en los que espera repetir protagonismo, aunque el internacional sea el prioritario.



Eso obliga a buscar un extremo con carácter urgente y en eso se está trabajando intensamente. Sin embargo, ante la posibilidad de un hombre mundialista, con probada experiencia y talento, que además es agente libre, la tentación es grande: Teófilo Gutiérrez está en el aire, tras el portazo que le dio Junior a su intención de regresar, y aunque no es tan veloz por las bandas, sí que podría dar una mano en una nómina con muchos jóvenes.



Así lo propuso el periodista Diego Rueda en el Vbar de Caracol: “Teófilo Gutiérrez caería bien en Millonarios, Santa Fe, Medellín o Águilas Doradas, es un jugador que aporta muchísimo”, afirmó.



¿Millonarios? Sí y no. El azul tiene un par de atacantes como Leonardo Castro y Santiago Giordana que se ven cada vez mejor en un doble 9 y que individualmente pueden ser opción de referencia en el área. ¿Como se integraría Teo? Lo suyo sería una alternativa en caso de lesión, y no es buen huésped del banquillo, hay que reconocerlo.



Además, Millonarios, pensando en una tarea más creativa como a del barranquillero hoy en día, tiene tres jugadores indiscutibles: Ruiz, Silva y Cataño. No, tal vez no sea veteranía lo que le urge al azul, lo que necesita es proyección por las bandas y velocidad y eso no lo ofrece Teófilo.



Ahora el jugador suena en César Vallejo de la Liga de Perú, que participará en Copa Sudamericana, en la fase previa ante Sport Huancayo. En Colombia no se menciona en ningún club.