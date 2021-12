¿Será la fecha definitiva? Así será la jornada 5 de cuadrangulares

Ya está confirmada: así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2021-II. La Dimayor anunció el calendario con fechas y horarios confirmados para seguir los partidos que, siendo de le penúltima jornada, podrían ser cruciales para definir a los finalistas.



En el grupo A, Deportivo Cali enfrentará a Junior en Palmaseca, mientras que Nacional se la jugará contra Pereira en el Atanasio Girardot.



En el cuadrangular B, los juegos Alianza Petrolera-Millonarios y América de Cali-Deportes Toliam, también tendrán toda la atracción.



Así se jugará la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021:



FECHA 5



11 de diciembre



Deportivo Cali vs. Junior FC

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Televisión: Win +



12 de diciembre



Alianza Petrolera vs. Millonarios

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Televisión: Win +



América de Cali vs. Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Televisión: Win +