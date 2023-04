Santa Fe busca un alza en Liga en duelo de felinos en El Campín

Independiente Santa Fe derrotó entre semana a Gimnasia de la Plata en El Campín en Copa Sudamericana y los dirigidos por Harold Rivera buscarán trasladar ese buen momento a nivel internacional al campeonato local, donde en Liga BetPlay desafortunadamente han dado ventajas y necesitan tres puntos para volver a los ocho clasificados.

El león vivirá un duelo de felinos, pues enfrenta a Atlético Bucaramanga que no ha tenido una buena temporada y lo tienen al borde de la eliminación, pues también llegan al estadio El Campín con necesidad de ganar para seguir con vida en el campeonato.



Para este partido, Santa Fe tiene un plus y es el nivel del experimentado delantero, Hugo Rodallega, quien ya se convirtió en el goleador del equipo y ya lleva cuatro goles en la temporada, entre liga y Sudamericana. El internacional se puso a punto físicamente y Harold Rivera tendrá seguramente otra oportunidad para ser titular frente al leopardo.



Una de las bajas que presentará Santa Fe para este duelo contra Bucaramanga será sin duda en la zona defensiva, donde el juvenil Kevin Mantilla no apareció entre los convocados, debido a que tuvo que presentarse a entrenamientos del microciclo de Selección Colombia Sub-20 previo al Mundial de la categoría. Además, tampoco estarán Luis Rentería, Johan Torres y Harold Rivera con respecto al duelo con Pereira.



De los que ingresan sin duda aparece el uruguayo José Aja, Fabio Delgado, Jonathan Barboza, Neyder Moreno y Dubán Palacio, quienes podrían perfilarse como titulares frente a Atlético Bucaramanga.



En cuanto a enfrentamientos recientes entre Santa Fe y Bucaramanga, el león mantiene una ventaja de tres partidos ganados, Bucaramanga dos y no registran empates en esos últimos cinco juegos, por lo que se prevé un partido parejo. Sin embargo, el cardenal buscará hacer respetar su casa y seguir con su buena ventaja contra el leopardo, pues en El Campín llevan una racha de cuatro duelos ganados y un empate.



Santa Fe vs Bucaramanga

Día: sábado 22 de abril

TV: Win Sports +

Hora: 8:30 p.m.