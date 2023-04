Pasto y Águilas Doradas protagonizaron pálido empate: sin daño

Deportivo Pasto recibió al líder de la Liga BetPlay 2023-I, Águilas Doradas y en el marco del inicio de la fecha 15, ambos equipos dejaron mucho que desear, pues no pasaron de un pálido empate sin goles en el Departamental Libertad.

En el primer tiempo no hubo muchas opciones de gol, aunque Águilas Doradas con Johan Caballero fue el que más inquietó el arco de Diego Martínez, quien tuvo algunas atajadas importantes para evitar el primero de los de Rionegro.



El partido en la primera etapa terminó con un empate para ambos equipos y al descanso se fueron sin goles, dejando todas las mejores acciones para el complemento.



Para el segundo tiempo, Deportivo Pasto mejoró y tuvo más intensión de ir al arco defendido por José David Contreras, pero los volcánicos les faltó esa última puntada para definir y dar el primer golpe en el partido.



El empate se mantuvo por un tiempo bastante prolongado y hasta el minuto 75 los de Rionegro volvieron a acercarse al arco volcánico, pero el arquero Diego Martínez estaba bien ubicado para no dejar que las Águilas se fueran arriba en el marcador.



Pese a que hubo una mejoría en el complemento, finalmente la posesión de Pasto en ese último tramo y la intensión de Águilas Doradas no fueron suficientes para abrir el marcador en Nariño.



Sin embargo, en el minuto 82 llegó la jugada más importante del partido a favor de Pasto, pero Darwin López no pudo definir tras quedar frente al arco de Contreras. Se perdió el volcánico la opción de ganar los tres puntos en esa jugada.



Al final, ambos empataron sin goles y es un resultado que deja mejor ubicado a Águilas Doradas, quien queda todavía líder con 29 puntos, quedando más cerca de clasificar a los cuadrangulares. Por el lado de Pasto, el club queda con 22 puntos y parcialmente está en el sexto lugar de la tabla de posiciones.