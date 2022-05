Junior con su público, a morder los primeros tres puntos en el Grupo A

Tras un final del torneo con deslices como la derrota en el Estadio Doce de Octubre por la mínima diferencia ante Cortuluá y una caída frente a Jaguares de Córdoba en el Metropolitano Roberto Meléndez que no estaba en los planes de Juan Cruz Real, el onceno del Junior está mentalizado en el inicio de los cuadrangulares en donde se medirán en condición de local a Atlético Nacional. Un vibrante encuentro que promete muchísimo.

Con la moral más que alta, Junior celebró el triunfo ante Oriente Petrolero en su recinto deportivo en la Copa Sudamericana, además del empate entre Unión de Santa Fe y Fluminense que dejó a los colombianos en el liderato del Grupo H y con la oportunidad de llevarse la clasificación en el último encuentro definitivo frente a los argentinos en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Mucho desgaste ha tenido durante la semana Junior de Barranquilla jugando contra Santa Fe en Copa BetPlay, Jaguares en el fin de semana y Oriente Petrolero antes de enfrentar a Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales. Mientras que los verdolagas llegarán descansados entre semana sin partidos disputados.

Para la fortuna del Junior, levantaron la sanción impuesta por lo acontecido en el Estadio Sierra Nevada. Así las cosas, el Metropolitano podrá contar con espectadores nuevamente, y Juan Cruz Real volvió a mandar un mensaje a toda la hinchada, esperando que el estadio se llene. En estas instancias es más que necesario ese jugador número 12 que significa la afición.

Juan Cruz Real habló en la previa del partido, ‘el hincha del Junior es muy pasional y tiene que hacer más presencia en el estadio. Para nosotros ese jugador número doce es fundamental. Que esté lleno es difícil para el rival, y tenemos que demostrar que Junior es toda una región. En Barranquilla, cada dos cuadras hay una camiseta de Junior. Y ese amor hay que demostrarlo viniendo’.

Además, agregó que, ‘tenemos que lograr eso entre todos. La gente tiene que darse cuenta de que al final nos ayudan a nosotros a conseguir resultados. El factor emocional en este juego es muy importante. Más allá de la distancia se puede estar, es una cuestión de convencimiento. Hay que sobreponernos a todo para ir en busca de lo que queremos’.

Una urgencia el tema de los centrales que, por ejemplo, Jorge Arias no podrá estar en el partido ante Unión de Santa Fe por acumulación de tarjetas amarillas, dejando a la pareja de centrales en ese encuentro a Daniel Rosero y Alfonso Simarra. La preocupación enorme de Juan Cruz Real, no obstante, volverá a la alineación titular Daniel Giraldo que no pudo estar frente a Oriente Petrolero.

El estratega argentino no titubeará en este encuentro e irá con todo su arsenal para buscar iniciar con pie derecho los cuadrangulares finales. Pese a que en la siguiente semana enfrentará a Unión de Santa Fe, los ojos estarán puestos primero en la Liga BetPlay.

Alineación probable:

Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Daniel Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Daniel Giraldo; Edwuin Cetré, Luis González, Fredy Hinestroza y Miguel Ángel Borja. DT: Juan Cruz Real.

Hora: 7:30 pm

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Árbitro: John Ospina

TV: Win Sports +