Nacional busca derrotar al líder de Liga y pasar el trago amargo

Atlético Nacional vivió un momento difícil durante la semana al quedar eliminado de Copa Libertadores al caer goleado 3-0 en Avellaneda por Racing y terminar así con su sueño internacional.

Luego de ese duro juego que dejó bastantes dudas sobre si en verdad Atlético Nacional tiene el nivel para competir a un alto nivel y ser protagonista frente a clubes de gran envergadura.



Por ello, ahora los verdolagas tendrán la misión de revertir ese trago amargo y contra Atlético Bucaramanga esperan volver a tomar confianza, además, porque en Liga vienen de empatar contra Deportivo Cali y deben empezar a escalar posiciones.



Sin embargo, al frente de Nacional no estará un equipo fácil, pues los leopardos vienen en buen momento en Liga y sus 10 puntos no son casualidad, debido a que desde que iniciaron el campeonato hace cuatro fechas, no saben lo que es perder.



Por ahora, la tarea no es fácil para Amaral y todo Atlético Nacional, quienes solo buscan llegar a su mejor versión que les permita lograr el título que se les fue esquivo el semestre anterior.





Nacional vs Bucaramanga

Día: domingo 13 de agosto

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Carlos Betancur

TV: Win Sports+



Alineación probable Nacional:

Kevin Mier; Cristian Castro, Juan Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Andrés Salazar; Nelson Deossa, Jhon Solís, Maximiliano Cantera, Neyder Moreno; Jefferson Duque y Eric Ramírez.



Alineación probable Bucaramanga:

James Aguirre; Santiago Jiménez, Jefferson Mena, Carlos Henao, Juan Marcelín, Diego Chávez, Víctor Mejía, Jhon Córdoba, Javier Reina, Dairon Valencia; Misael Martínez.