Polémica: Nacional reclama penalti y expulsión de Daniel Giraldo

Atlético Nacional perdió 1-0 con Millonarios, en la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2023, en un partido en el que jugó todo el segundo tiempo con diez hombres y en el que pudo perder por una mayor diferencia de goles.



Al minuto 45+5, y luego de que el árbitro Bismark Santiago revisara el VAR, el defensor Juan Felipe Aguirre por agresión a Larry Vásquez, pues ambos venían agarrándose en el área y peleando por la férrea marca que había.



El video fue claro y Aguirre merecía la expulsión, sin embargo, hinchas de Nacional reclamaron con toda la razón por una acción previa en ese mismo entrevero en el área. Pues segundos antes de la expulsión, el mismo Aguirre fue agredido y la jugada no fue revisada por el VAR.



El protagonista fue Daniel Giraldo, el otro volante de marca del embajador, quien le lanzó un puño al zaguero central verdolaga; no obstante, el jugador no fue castigado y la jugada pasó de largo para el árbitro y para los jueces VAR.



Del puño de Daniel Giraldo no dijeron nada en la transmisión y desde el VAR, ni la vieron. El arbitraje en Colombia es un chiste absoluto. pic.twitter.com/mVhawBucHH — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) August 27, 2023

Según los especialistas en análisis arbitral, como la cuenta ‘VAR Central’, o como el exárbitro José Borda, coincidieron en que esa acción debió ser revisada y duramente castigada.



Si el VAR, o el juez Bismark Santiago, hubieran detectado la agresión, el primer expulsado del partido debía ser Giraldo y debía decretarse penalti a favor de Nacional.



La jugada sí cambió el partido, pero a favor del local, que fue el primero en pecar en la cancha de El Campín.