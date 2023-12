¿Seguro están los que son? Polémico once ideal de campeones de Liga

Fue un año intenso. Los campeones de la Liga Betplay 2023 dejaron hazañas, batallas, estrellas y toda suerte de polémicas.

Y una de ellas pasa por la elección de los mejores jugadores de la temporada, pues a veces los algoritmos eligen lo que para los aficionados no es lo más importante.

​

​A la hora de los balances, uno muy importante pasa por la elección del once ideal del 2023 y aquí, más que los presentes, brillan los ausentes.

​

Para empezar, el asunto del arquero. En la elección de ​Juan Moreno, llamó la atención pues no fue el habitual titular de Millonarios, de hecho lo fue Álvaro Montero, pero fue habitual que se ausentara debido a las convocatorias de la Selección Colombia.



Y después está el tema de la defensa. Sobre tres nombres no hay muchas discusiones pues Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Gabriel Fuentes tuvieron regularidad y, en general, buenas calificaciones. Pero el lateral derecho sí se puede discutir: ¿Óscar Vanegas de lateral derecho? ¿Y en un once ideal? De hecho, fue central, jugó poco y cuando lo hizo los hinchas del azul sufrieron varios de sus errores.





Once ideal de Liga Betplay 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

En el medio solo apareció Didier Moreno, campeón con Junior en el segundo semestre, pero quedaron fuera hombres como Juan Carlos Pereira, muy eficiente en marca y en ataque.



Tal vez haya sido porque se eligió un tridente de ataque, también lleno de discusiones: Luis 'Cariaco' González tuvo una temporada de muchos chispazos, Daniel Cataño se ausentó en momentos definitivos como la disputa de Copa y el final de los cuadrangulares y al final, Déiber Caicedo sí que fue gran figura.



¿Más Cataño que David Mackalister Silva, que fue para muchos uno de los mejores jugadores de todo el 2023, al punto de ser convocado a Selección Colombia por primera vez a sus 37 años?



En ataque la discusión sobre Carlos Bacca, goleador del segundo semestre y un ejemplo de resiliencia, no se discutió. Leonardo Castro, en cambio, no fue tan prolífico.